Polen will ein Festival verhindern – weil Muslime aus Deutschland dabei sein könnten

Gerechtigkeit

Harte Gitarrenriffs schallen von der Hauptbühne, die Menge springt wild umher. Eine Gruppe vor der Bühne beschmeißt sich mit Schlamm, ein Betrunkener hüpft mit einem lauten "Huiiiiii!" vom Bungee-Kran. Willkommen beim herrlich verrückten Festival "Haltestelle Woodstock" in Polen!

"Haltestelle Woodstock" gehört mit durchschnittlich 450.000 Besuchern im Jahr zu den größten kostenlosen Festivals Europas. Es findet immer im August im Örtchen Kostrzyn nad Odrąkurz, direkt hinter der Grenze zu Deutschland statt.

Doch nun macht die polnische Regierungspartei PiS Stimmung gegen das Festival.

Innenminister Mariusz Blaszczak sieht eine erhöhte Terrorgefahr in diesem Jahr – weil das Festival so nahe an der deutschen Grenze stattfinde, sei es nicht ausgeschlossen, dass Islamisten nach Polen einreisen. Er erinnerte an Anis Amri, den Attentäter, der vergangenes Weihnachten in Berlin mit einem Lkw in eine Menschenmenge fuhr (Rzeczpospolita auf Polnisch).