Wir haben wütende Trump-Gegner beim Women's March in Washington getroffen

Gerechtigkeit

"Wir lassen uns von Trump nicht einschüchtern"

Überall sind pinke Strickmützen. Am Samstag, einen Tag nach Trumps Amtseinführung, protestieren mehrere Hunderttausend Menschen in Washington für die Rechte von Frauen. Fotos legen nahe, dass mehr Menschen zum Women's March gekommen sein könnten als zu Trump. So viele, dass der Marsch in Richtung Weißes Haus ausfallen muss. Es ist einfach kein Platz mehr.

"This is what democracy looks like", rufen sie, und "No Trump, no KKK, no fascist USA". Viele haben Schilder gebastelt und Glitzer im Gesicht, sie jubeln, als überraschend Madonna auftritt. Die hält eine wütende Rede und singt: "Donald Trump, suck a dick!" In vielen anderen Städten – Los Angeles, Boston, Chicago, Denver – sind ebenfalls Hunderttausende zum Women's March auf den Straßen.

In Washington ist die Innenstadt völlig verstopft: In der U-Bahn steht man mehr als eine Stunde in der Schlange, die Wartezeiten an den Dixi-Klos und Verpflegungsständen sind noch länger. Aber trotz der unfassbar vielen Menschen – oder vielleicht gerade auch wegen – ist die Stimmung ausgelassen. Überall kann man spüren: Diese Menschen wollen gehört werden.