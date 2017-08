Diese Kölner suchen eine Wohnung – per Youtube-Video

In Großstädten wird es noch teurer. Laut Mietspiegel-Index des Hamburger Forschungsinstituts F+B aus diesem Jahr zahlen Mieter in München über 70 Prozent mehr als die durchschnittliche Bundesmiete von 6,54 Euro pro Quadratmeter. In Stuttgart sind es 49 Prozent, in Hamburg und Köln jeweils über 20.

Für WGs zeigt sich das gleiche Bild: 353 Euro kostet ein WG-Zimmer in einer der 94 deutschen Hochschulstädte (Städte mit mehr als 5.000 Studierenden) durchschnittlich, zeigen Zahlen des Moses-Mendelssohn-Instituts aus dem Juni. Das sind über 100 Euro mehr als die BAföG-Wohnkostenpauschale.

Kommt man neu in eine Stadt, wird es noch teurer, wie Dr. Stefan Brauckmann, Direktor des Mendelssohn-Institutes, sagt: „Studierende, die in der bisher fremden Hochschulstadt noch nicht vernetzt sind und auf dem freien Markt suchen, zahlen häufig wesentlich mehr.“