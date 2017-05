Wie Politiker mit Sprache versuchen, dich auf ihre Seite zu ziehen

Das heißt: Alle Wörter, die der Körper mit konkreten Handlungen oder Sinneseindrücken verknüpft, sind ähnlich intensiv wie die Metaphern. Hört Franziska also beispielsweise einen Satz wie "Kandidatin X ist einfach nur widerlich" , dann werden in ihrem Gehirn dieselben Regionen aktiv, die auch losfeuern, wenn sie echten Ekel erlebt.

Wenn Franziska beispielsweise den Satz "John beißt in ein Wurstbrot" hört, dann wird in ihrem Gehirn genau die Region aktiv, die auch tatsächlich für das Beißen zuständig ist.

Für eine neue, noch nicht veröffentlichte Studie, haben Wehling und ihre Kollegen in den USA sowohl eine Gruppe extrem konservativer Probanden untersucht sowie eine Gruppe extrem progressiver. Danach wurde gemessen, was in deren Köpfen passiert, wenn man sie mit den Ekelmetaphern konfrontiert. Das Ergebnis laut Wehling:

Was will uns Beatrix von Storch mit diesem Tweet eigentlich sagen? → auf bento lesen

"Ich frage, was ich Sie fragen will": So hebelt ein Journalist Frauke Petry aus → auf bento lesen

5. Denk mal über deine Familie nach.

Politik ist sehr abstrakt. Was ist schon "der Staat" oder "die Regierung"? Wenn wir also darüber nachdenken, was in einem nationalen Miteinander richtig und falsch ist, greift unser Gehirn auf unsere Erfahrungen vom Leben in Gruppen zurück. Die eindrücklichste davon ist die Familie.

In der Forschung von Wehling kam heraus:

Wenn Kinder also klare Regeln, Belohnung und Bestrafung erlebt haben, sind sie als Erwachsene häufiger für Deregulierung der Wirtschaft, Steuererleichterung (denn wer sich etwas verdient hat, dem sollte man es auch nicht wegnehmen) und ein starkes Sicherheitssystem. Kinder hingegen, die in ihrer Familie eher beschützt und in ihrer Art unterstützt wurden, haben eine emphatischere Sicht auf die Welt und sind politisch als Erwachsene häufig für den Schutz von Minderheiten und wirtschaftliche Regulierung.

Übrigens: Diese Statistiken wurden nicht nur in den USA erhoben, sondern auch in etlichen anderen Ländern – darunter auch Deutschland. Die Ergebnisse sind beinahe deckungsgleich.

Und was ist mit Franziska, die weder rechts noch links ist?

Natürlich gibt es aber auch einen großen Anteil von Menschen, die in der politischen Mitte sind. Genau die lassen sich durch Familienmetaphern extrem beeinflussen.