Nellie Bly war Anfang 20, als sie in einer Tageszeitung einen Artikel mit dem Titel "What Girls Are Good For" ("Wozu Mädchen gut sind") las. Dem Artikel zu Folge eigneten sich Frauen vor allem dazu, zu Hause zu bleiben. Nellie schrieb einen wütenden Leserbrief – der ihr ihren ersten Job als Journalistin verschaffte. Die sogenannten "Frauenseiten" der Zeitung wurden ihr jedoch schnell zu langweilig. Sie kündigte, indem sie ihrem Chef einen Notizzettel auf dem Schreibtisch hinterließ.