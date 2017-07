Vielleicht sollten wir Trump zum Tag der Deutschen Einheit einladen

Das ist nicht überraschend, wirken Trumps Entscheidungen oft unüberlegt und trotzig. Trotzdem: Trump ist gewählter Präsident. So lange das der Fall ist, sollte man eventuell versuchen, ihn zu überzeugen – gerade weil wir kaum verstehen, wie er seine Entscheidungen fällt, und wir nicht darauf setzen können, dass er sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen oder internationalen Richtlinien orientiert.

Natürlich gibt es auch bei dieser Strategie keine Erfolgsgarantie.

Und, klare Sache, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Präsident Trump sind ungefähr so weit von einander entfernt, wie auf der politischen Bühne möglich: In ihrer Art, zu regieren, zu sprechen, zu verhandeln. Es dürfte für die Kanzlerin deutlich schwieriger werden, Brücken zu schlagen. Nichts desto trotz:

Da Trump wenig über Europa, seine Institutionen und seine Geschichte zu wissen scheint (Frankfurter Rundschau), sind festliche Anlässe vielleicht die beste Möglichkeit, ihm etwas zu erklären - ganz so, wie es andere Nationen seit Jahrhunderten mit unseren Vertretern machen.

Was also spricht dagegen, ihm am Tag der Deutschen Einheit noch einmal zu zeigen, wo einst die Grenze zwischen Ost und West lag, und ganz nebenbei mit ihm darüber zu sprechen, warum Mauern schädlich sein können, für Menschen und Wirtschaft? Oder ihn an eben jenem Tag zum Tag der offenen Moschee mitzunehmen, der ebenfalls immer am dritten Oktober ist?