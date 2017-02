Gerechtigkeit

Hört bitte endlich auf, vom Grundeinkommen zu träumen

"Um das Leben zu leben, das ihr wollt, braucht ihr es nicht"

Es gibt wenige Wörter, die mich so aggressiv werden lassen wie "bedingungsloses Grundeinkommen". Allein dieser verträumte Blick der Befürworter, während sie von einer Sozialrevolution schwärmen und an ihrem Rotweinglas nippen. Diese vermeintliche moralische Überlegenheit, mit der sie im vergangenen Sommer in Berlin eine Plane ausbreiteten:

What would you do if your income were taken care of?

Am liebsten hätte ich zu einem Rotstift gegriffen und die Frage korrigiert. Auf 400 Metern hätte dort stehen müssen:

What would you do if you weren't afraid?

Denn dieses "Wenn es das Grundeinkommen gäbe, dann würde ich..." führt zu gar nichts. Wenn-Dann-Sager haben wir genug. Wenn mir endlich jemand eine Chance geben würde, dann... Wenn ich endlich mehr Zeit hätte, dann... Wenn ich mehr verdienen würde, dann...

Wer ist Jenna Behrends? Unverdrossen engagiert sich Jenna Behrends, 26 und CDU-Mitglied, in der Berliner Kommunalpolitik. Auch wenn das manchmal anstrengend ist, ist sie überzeugt, dass es etwas bringt sich einzumischen. Sie ist Mutter einer kleinen Tochter und studiert Jura an der FU Berlin.