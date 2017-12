Warum Frauen endlich aufhören sollten, sich ständig zu entschuldigen

Es gibt Untersuchungen, die das belegen. Frauen bitten wesentlich häufiger um Verzeihung als Männer. Etwa 75 Prozent aller Entschuldigungen stammen von Frauen.

Warum ist das so?

Eine Analyse der kanadischen Waterloo-Universität von 2011 liefert Hinweise darauf: Frauen sehen die Notwendigkeit schneller und entschuldigen sich daher öfter. Männer entschuldigen sich aber erst, wenn sie den Eindruck haben, dass ihnen tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist. (Studie: When and Why Women Apologize More than Men)

Meine These: Es sind Automatismen, für viele Frauen ist es normal, sich zu entschuldigen.