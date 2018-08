Rechte Gewalt in Sachsen

Laut Bundesinnenministerium gab es 2015 mehr als 13.800 rechtsextreme Straftaten. Die sächsische Polizei zählt aber "nur" 208 in ihrem Bundesland. Ein unterdurchschnittlicher Wert. Allerdings bewerten beide Statistiken unterschiedlich, was als rechte Gewalt gilt. Ebenfalls für 2015 registrierte das Bundeskriminalamt mehr als 1000 Angriffe auf Asylheime, davon 57 in Sachsen, aber unter anderem 89 in Niedersachsen und 214 in Nordrhein-Westfalen.

Wenn Sachsen in den Medien als Zentrum rechter Gewalt in Deutschland gilt, dann dürfte das also weniger an Statistiken liegen – sondern vor allem mit der Dauerpräsenz von Pegida. Und es liegt auch der größeren Schwere rechter Taten; den Flüchtlingsheimen, die abgebrannt, statt mit Hakenkreuzen beschmiert werden.