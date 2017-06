Diesem Mann verdanken wir die Ehe für alle

Gerechtigkeit

Wir haben mit Volker Beck von den Grünen gesprochen

S

eit fast 30 Jahren setzt sich der Grünen-Politiker Volker Beck für die Ehe für alle ein. Am Freitag könnte das Gesetz überraschend doch noch kommen. Es wäre Becks größter Erfolg und ein grandioser Abgang – am letzten Sitzungstag, den er als Abgeordneter im Bundestag erlebt. Denn bei der kommenden Wahl tritt er nicht mehr an.

Beck ging immer offen mit seiner Homosexualität um und hat sich wie kein anderer für LGBT-Rechte eingesetzt.

Wir haben ihn gefragt, wie er feiert und was sich trotzdem noch tun muss: