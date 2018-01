Warum Volker Beck einen iranischen Richter vor ein deutsches Gericht stellen will

Am Donnerstagmittag reist der mögliche Nachfolger des Obersten Führers des Iran wieder ab, wie die Hannoveraner Polizei bestätigte. Was aber bleibt: Die Strafanzeige wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit, die Volker Beck vergangene Woche bei der Generalbundesanwaltschaft stellte. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete beschäftigt sich als Menschenrechtler intensiv mit der Lage im Iran.

Der zuständige Arzt, der renommierte Neurologe Madjid Samii, hat seine Entscheidung Shahroudi zu behandeln, damit begründet, dass man Politik und Medizin nicht vermischen dürfe. Was würden Sie ihm entgegnen?

Dem Arzt will ich gar nichts entgegnen. Wenn ein Hilfsbedürftiger an der Praxis anklopft, dann hat der Arzt die Pflicht, ihn zu behandeln, egal wer das ist. Ich will Herrn Shahroudi auch nicht aus dem Krankenbett zerren und in Untersuchungshaft stecken. Wenn er genesen ist, dann muss ein gerechter Prozess angeordnet werden.

Menschenrechtsverbrechen von ausländischen Staatsführern einer Diktatur dürfen einfach nicht straflos ausgehen. Wenn Herr Shahroudi und andere Verantwortliche das Gefühl haben, sie riskieren mit ihren Verbrechen nichts, dann überlegen sie sich auch nicht, ob sie es besser lassen.

Diese Straflosigkeit muss ein Ende haben, damit die Menschenrechtsverletzungen ein Ende haben.