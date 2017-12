Wie ich zur Verschwörungs-Theoretikerin wurde

Tech

Good bye, Geoblocking

Es ist eines der tragischsten First World Problems: Man ist mit dem Billigflieger in Lissabonlondonlyon angekommen und hat die wichtigsten Straßen der Stadt für Instagram durchfotografiert. Man hat die Restaurant-Empfehlungen des Lonely Planet durchprobiert. Und nun noch so viel Zeit in der Airbnb-Wohnung, bevor der nächste Flieger geht.

Eine Folge "Stranger Things" auf Netflix wäre genau das richtige, oder "The Man in the High Castle" auf Amazon Prime. Allerdings macht das sogenannte Geoblocking einen Strich durch die Rechnung: Im EU-Ausland sind Streamingdienste nicht uneingeschränkt verfügbar.