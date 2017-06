"Die Straße ist der einzige Ausweg aus der Diktatur"

Gerechtigkeit

Eine Aktivistin aus Venezuela erzählt, warum sie protestiert

Steine und Brandsätze fliegen durch die Luft, mit Wasserwerfern und Tränengas geht die Polizei im Gegenzug gegen die Demonstranten vor - täglich ziehen derzeit tausende Venezolaner durch die Hauptstraßen von Caracas.

Unter ihnen: Marianny Linarez. Obwohl sie nicht vor Wasserwerfern davonlaufen kann. Denn die 34-jährige sitzt seit einem Autounfall vor zehn Jahren im Rollstuhl. Sie ist stellvertretende Stadträtin in ihrer Gemeinde Palavecino im Bundesstaat Lara und gleichzeitig Mitglied in der oppositionellen Partei "Voluntad Popular" – "Partei Volkswille".



Dabei ist die Gefahr groß. Die Auseinandersetzungen in Venezuela sind längst eskaliert. Hunderte Regierungsgegner sitzen im Gefängnis, mehr als 60 Menschen sind bei den Zusammenstößen schon gestorben, am Montag setzten Demonstranten das Verwaltungsgebäude des Obersten Gerichts in Caracas in Brand. (Zeit Online) Trotzdem will Marianny Linarez nicht zu Hause bleiben.