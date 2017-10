Sag doch einfach "dick" – warum ich keine Beschönigungen mehr hören kann!

Keines davon steht in irgendeinem Zusammenhang mit Attraktivität. "Stark" als Euphemismus für "dick" nervt mich in etwa so sehr, wie die RTL-Alliteration der Rüstigen Rentnerin Roswitha.

In jedem dieser Komplimente steckt auch eine kleine Beleidigung. Ein kleines "aber", das weh tut. Jedes dieser kleinen "abers" sorgt dafür, dass dicke Mädchen an sich selbst zweifeln.

Ich hab es satt, dass normalgewichtige Models als Plus-Size verkauft werden. Dass wir in einer Gesellschaft leben in der zu dick zu sein immer noch so viel schlimmer ist, als zu dünn. Beides sind Extreme, die nicht gesund sind. Aber auch nicht zwangsläufig krank.



Ich bin, wie ich bin. Meine Waage schwankt grundsätzlich zehn Kilo hoch und runter. Das ist vielleicht nicht optimal. Aber das Leben an sich bedeutet so viel mehr als eine Zahl auf der Waage. Das Leben ist so viel schöner, als es irgendeine Skala der angeblichen Normalität beschreiben könnte.

Nur: Bei mir wird das nicht akzeptiert.

Alles, was ich tue oder lasse, wird automatisch als Kommentar zu meinem Körper interpretiert.