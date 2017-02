"Wir müssen dickköpfig bleiben": Das wurde aus den Demonstranten im Gezi-Park

Selbst als die Polizei nach zwei Wochen erneut mit Wasserwerfern und einer schier unglaublichen Menge an Tränengas anrückt, um das Geschehen brutal zu beenden, lebt der "Spirit of Gezi" weiter. Zwischen den Bäumen des Parks und auf den Barrikaden haben sich die Aktivisten kennengelernt – über viele ideologische Grenzen hinweg. Viele politische Projekte entstehen. Die Menschen treffen sich fortan in den Parks ihrer Stadtteile, organisieren sich in Nachbarschaftsinitiativen. Neue Organisationen, die sich für die Rechte Homo- und Transsexueller einsetzen, werden ins Leben gerufen.

Ferhat Talan, Fußballfan und Aktivist

Es gibt in der Türkei ein Sprichwort: Wenn ihr euch nicht gegen den Faschismus vereint, vereint euch der Faschismus im Gefängnis. Die Gezi-Proteste haben es geschafft, Einigkeit herzustellen. Plötzlich standen Kurden neben überzeugten Kemalisten, also den Anhängern des türkischen Staatsgründers Mustafa Kemal Atatürk. Die hättest du vorher niemals zusammenbringen können. Wenn du für die gleiche Sache kämpfst und von der Polizei angegriffen wirst, dann merkst du, dass du Solidarität brauchst. Wir haben nicht nur gelernt, zusammen zu kämpfen, sondern auch, die anderen zu verstehen. Auch diejenige, die wir bis dahin nicht verstanden hatten.

Früher ging es im Beşiktaş-Stadion viel politischer zu. Heute wird alles überwacht, und wenn du mit einem politischen Banner erwischt wirst, bekommst du ein Jahr Stadionverbot. Ferhat Talan

Ein bisschen ist davon erhalten geblieben. Ich habe viele Freunde, die vor Gezi überzeugte Kemalisten waren. Heute unterstützen sie die kurdische Bewegung. Als der "Islamische Staat" 2014 die syrisch-kurdische Stadt Kobane belagert hat, sind auch einige Kemalisten in den türkischen Grenzort Suruç gefahren, um ihre Solidarität zu zeigen. Auch im Fußball hat sich vieles verändert. Früher ging es im Beşiktaş-Stadion viel politischer zu. Heute wird alles überwacht, und wenn du mit einem politischen Banner erwischt wirst, bekommst du ein Jahr Stadionverbot. Nach Gezi ist auch die "Karşı Lig" entstanden, die "Gegenliga". Da spielen verschiedene linke Gruppen gegeneinander. Gewerkschafter, Anarchisten, kurdische Feministinnen. Männer und Frauen spielen ohne Sexismus und Nationalismus zusammen. Das ist in der Türkei etwas völlig Neues.

Melis Özbakır, ehemalige Hausbesetzerin

Wir haben im Gezi-Park die ganze Zeit irgendwas gemacht: Irgendetwas organisiert, gekocht, aufgeräumt. Dabei hat uns aber eins gefehlt: Anders als bei Occupy Wall Street hatten wir keine organisierten Diskussionsforen. Wir haben nur individuell darüber gesprochen, wie es weitergeht. Wirklich geändert hat sich das erst, nachdem die Polizei uns aus dem Gezi-Park vertrieben hat. Die Leute haben dann angefangen, sich in den Parks in ihren Stadtteilen zu treffen und gemeinsam zu diskutieren. Daraus sind zum Beispiel die beiden besetzten Häuser im Stadtteil Kadıköy hervorgegangen, das Don Kişot und das Mahalle Evi. Ich war gerade mit meiner Mutter in einem Museum, als ich von der zweiten Besetzung erfahren habe. Ich habe ihr nur gesagt: Sorry, ich muss los, und habe sie im Museum stehen lassen.

Ich weiß nur, dass wir dickköpfig bleiben müssen. Melis Özbakır

Wir haben das Haus zu einem Sozialen Zentrum für die Nachbarschaft gemacht. Es gab eine offene Küche, Workshops und Sprachkurse. Die Nachbarn fanden das super und haben uns dabei unterstützt. Diese Unterstützung wurde nach einigen Monaten allerdings deutlich weniger, nachdem wir eine Kampagne für die Kurden in Kobane gestartet haben, die vom IS bedroht waren. Wir haben Solidaritätsplakate im Stadtteil aufgehängt. Plötzlich wendeten sich die Nachbarn von uns ab. Wenig später hat die Polizei das Haus geschlossen. Damit starb eines der letzten Projekte, die aus den Gezi-Protesten hervorgegangen sind. Geblieben sind fast nur noch die privaten Freundeskreise. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass wir dickköpfig bleiben müssen. Dass wir die Hoffnung nicht verlieren dürfen. Und wir müssen uns selbst schützen. Vor ein paar Monaten habe ich angefangen zu boxen, damit ich mich zumindest auf der Straße etwas sicherer fühle.

Sedef Çakmak, LGBT-Aktivistin und Stadtratsabgeordnete von Beşiktaş

Ich war schon vor den Gezi-Protesten lange in der LGBT-Bewegung aktiv – die für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen kämpft. Mit Gezi wurde für uns aber auf einmal vieles anders. Wir waren unglaublich sauer auf viele Oppositionspolitiker. Sie haben zwar immer gesagt, dass sie uns unterstützen. Doch wenn es hart auf hart kommt, ist das das erste, was hinten rüber fällt. Also dachten wir uns: Warum gehen wir nicht selbst in die Politik und verändern etwas? Mein Freund Boysan hatte die Idee, in die CHP einzutreten, die Republikanische Volkspartei, und für die nächsten Kommunalwahl zu kandidieren. Ich habe mitgemacht. Nach einer Weile hatten wir einen Termin bei dem Parteivorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu, und kurze Zeit später standen wir tatsächlich auf den Wahllisten unserer Bezirke. Ich hatte sogar einen einigermaßen aussichtsreichen Listenplatz. Um direkt gewählt zu werden, hat es trotzdem nicht gereicht. Ich bin aber ein Jahr später nachgerückt. Wir haben seitdem einiges erreicht.

Dabei ist die Polizei nicht mal die größte Gefahr. Wir fürchten uns heute viel mehr vor möglichen Selbstmordanschlägen. ​Sedef Çakmak

Wir haben eine große Plakatkampagne in Beşiktaş gestartet. Auf den Plakaten haben LGBT-Aktivisten gemeinsam mit unserem Bürgermeister posiert. Es ging vor allem darum, Homosexuelle und Transsexuelle sichtbarer zu machen. Dadurch ist nicht die Hölle losgebrochen, sondern den Menschen hat das gefallen. Es gibt hier heute mehrere LGBT-Cafés, und die Leute können sich offener zeigen als vorher. Auch in der Stadtverwaltung schulen wir die Mitarbeiter, damit sie die Lebensumstände von Schwulen, Lesben oder Transsexuellen kennen. Das alles ist durch Gezi überhaupt erst möglich geworden. Die politische Entwicklung im Land macht unsere Arbeit aber verdammt schwer. Nach Gezi waren mehr als 80.000 Leute bei der bunten LGBT-Pride-Parade. In den letzten beiden Jahren wurde die Parade verboten und von der Polizei angegriffen. Dabei ist die Polizei nicht mal die größte Gefahr. Wir fürchten uns heute viel mehr vor möglichen Selbstmordanschlägen. Eigentlich sollte der Staat uns davor beschützen. Er tut es aber nicht.