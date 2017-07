Putschversuch in der Türkei – das Jahr danach in 13 Zahlen

Gerechtigkeit

Am 15. Juli 2016 stürmten Soldaten die Bosporusbrücke in Istanbul, besetzten Flughäfen und bombadierten das türkische Parlament in Ankara – ein Putschversuch des türkischen Militärs. (bento)

Er war nicht erfolgreich – Tausende Bürger folgten der Aufforderung Erdogans, sich in der Nacht den Soldaten entgegenzustellen. Dabei starben nach offiziellen Angaben 249 Menschen – seither werden sie als "Märtyrer" verehrt.