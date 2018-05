Viele haben ihn wörtlich genommen – und das türkische Wort für "genug" zum Hashtag gemacht. Unter #Tamam sind am Dienstag mehr als 500.000 Tweets eingelaufen, der Hashtag landete in den weltweiten Trending Topics.

Danke #Erdoğan , du hast der fragmentierten Opposition einen gemeinsamen Wahlslogan geschenkt: #Tamam ("OK", aber auch: "es genügt").

Unter anderem die größte Oppositionspartei, die CHP, machte das Wort mit populär. Parteichef Kemal Kilicdaroglu erinnerte in einem Tweet an den Wahltag und schrieb: "Am 24. Juni ist es genug."