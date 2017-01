Sieben Transmenschen erzählen, wie es sich anfühlt, im falschen Körper aufzuwachsen

Die Interviews sind intim – und zeigen die Jugendlichen in ihrer ganzen Einzigartigkeit.



Wer die Berichte liest, taucht ein in eine Welt, in der Geschlechtergrenzen verschwimmen und das körperliche Geschlecht nicht der eigenen Identität entspricht. "Ich will, dass Transgender nicht nur hin-, sondern auch angenommen werden", sagt Annie Tritt. Sie tritt dafür ein, dass alle Menschen so leben können, wie sie möchten, auch Transgender. Und so stellen ihre Porträts eine unausgesprochene Frage: Was wäre eigentlich, wenn es kein großes Ding mehr wäre, Transgender zu sein? Was, wenn es ganz normal wäre? Urteilt selbst.