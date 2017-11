Leipziger Professor twittert rassistische Ansichten – das sagen seine Studenten

Seit 1993 unterrichtet Rauscher als Professor in Leipzig, korrigiert Examen, debattiert über die Ehe für alle, entscheidet über Abschlussnoten. Seine rassistischen Äußerungen haben längst eine Debatte losgetreten – darüber, ob ein Mann mit einer solchen politischen Haltung überhaupt junge Menschen unterrichten darf. Und wenn er auf Twitter seine Fremdenfeindlichkeiten so munter verbreitet – nimmt er auch im Hörsaal mit dieser Meinung Einfluss auf die Studenten?

Ich wusste von Professor Rauscher und seinen Ansichten schon, bevor ich in der Vorlesung war. Seine rassistischen Tweets werden oft in Gruppenchats geteilt, weil sich viele Studenten aufregen.

In vielen Vorlesungen sitzen auch ausländische Studierende, weil Rauscher für internationales Privatrecht zuständig ist. Ich mag mir nicht vorstellen, wie jemand, der sich ein weißes Europa wünscht, jemanden mit nicht-europäischer Herkunft bewertet.

Viele Kommilitonen befinden sich in einem Zwiespalt, weil sie einerseits seine rechte Einstellung klar ablehnen, andererseits aber auch nicht an ihm vorbeikommen, wenn sie in seinem Bereich was werden wollen. Manche Mitarbeiter von Rauscher entschuldigen sich immer schon, wenn sie erzählen, dass sie für ihn arbeiten.