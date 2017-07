Woran erkennt man in Deutschland einen islamistischen Gefährder?*

Zu den rund 680 Islamisten kommen bundesweit 4 Linksextremisten und 25 Rechtsextremisten, die ebenfalls als Gefährder eingestuft werden.

Hooligans gelten als ähnlich gefährlich – werden aber extra als "Gewalttäter Sport" aufgeführt. Davon gibt es bundesweit knapp 11.000 (SPIEGEL ONLINE).

Wie genau werden die Islamisten aufgespührt?

BKA-Sprecherin Jennifer Kailing sagt, die Polizei prüfe zum Beispiel Islamisten dann, wenn es Hinweise gibt, "dass sich ein militanter Salafist am bewaffneten Kampf beteiligen will" – also in Deutschland einen Anschlag verüben will oder sich einer Terrorgruppe anschließen. Beamte könnten das daran erkennen, wenn sich die Person an Straftaten beteiligt oder in der "Szene" eine feste Funktion einnimmt.