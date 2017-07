Kann man einen Islamisten aus seiner Ideologie zurückholen?

Gerechtigkeit

In Deutschland gibt es nach Zählung des BKA 680 islamistische Gefährder. Viele sind noch keine 25 Jahre alt. Sie haben den Islamismus in Schulen kennengelernt, in Jugendclubs, bei Gefängnisaufenthalten, erzählt von Bekannten, die sich als Freunde bezeichnen.

Radikale benutzen den Islam als Ideologie, um aus jungen Menschen Kämpfer zu formen, sie im Hass auf den Westen einzuschwören, mit ihnen Terroranschläge zu planen.



Kann man einen jugendlichen Islamisten da wieder rausholen?