Tatort-Kommissare verstoßen ständig gegen das Gesetz

Kommissar Sebastian Bootz fragt ihn aus : Warum hat er das getan? Was macht ihn das so wütend? Dann lässt er ihn in Gewahrsam nehmen.

Beispiel: In der Frankfurt-Folge "Das Haus am Ende der Straße" befragt Kommissar Erik Seidel einen angeketteten Mann und bricht ihm den Finger.

3. Häuser und Dokumente werden ohne Erlaubnis durchsucht

Beispiel: Im Franken-Tatort "Der Himmel ist ein Platz auf Erden" ermitteln die Kommissare in einem Labor, in dem das Opfer arbeitete. Sie durchsuchen dabei Schreibtische und Computer. Auf den Hinweis einer Mitarbeiterin, dass die Kommissare eine Extravollmacht dafür brauchten, zieht Voss einen beliebigen Brief aus der Tasche und täuscht so die Vollmacht vor.



Was hätten die Kommissare eigentlich machen müssen?