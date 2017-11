Eine Gruppe junger Architekten hat Syriens schlimmstes Foltergefängnis in 3D nachgebaut

Das virtuelle Saidnaja ist über eine Homepage erreichbar, außerdem ist es noch bis Anfang April Teil der Ausstellung "Schöne Neue Welten" im Zeppelin-Museum Friedrichshafen. Wie in einem Computerspiel kann man durch die Korridore und Zellen des Militärgefängnisses wandern, in beigestellten Videos berichten Anas und die anderen von ihren Erlebnissen.

Außerdem gehört die Szene zur den Erinnerungen von Anas Hamado. Der Syrer saß in Saidnaja. Er ist einer von fünf ehemaligen Häftlingen, die nun über das gesprochen haben, was ihnen in Saidnaja passierte. Ihre Protokolle wurden von der Londoner Forschungsgruppe "Forensic Architecture" und der Hilfsorganisation Amnesty International gesammelt – und in eine virtuelle 3D-Rekonstruktion des Foltergefängnisses verwandelt.

Der Bürgerkrieg in Syrien begann im März 2011 mit friedlichen Protesten gegen das Regime von Präsident Baschar al-Assad . Dieser schlug die Aufstände brutal nieder, Tausende wurden in Foltergefängnisse gesperrt. Die "Freie Syrische Armee" rief zum bewaffneten Kampf gegen Assad auf. Im Chaos etablierten sich islamistische Milizen, darunter der "Islamische Staat" (IS), der große Teile Syriens eroberte.

Damit dieser Schrecken von Saidnaja begreifbarer werden kann, hat "Forensic Architecture" das Gefängnis rekonstruiert. Die Gruppe setzt sich aus Architekten und Künstlern der Goldsmiths-Uni in London zusammen, die sich mit Erinnerungskultur beschäftigen. Auf der Documenta in Kassel haben sie sich mit einem Mord der rechtsextremen Terrorgruppe NSU auseinandergesetzt, in anderen Installationen klären sie über Anschläge, Konzentrationslager und Dronenkriege aus aller Welt auf.

"Forensic Architecture" sind nicht die einzigen, die neue Wege in der Erinnerungskultur gehen, real wie virtuell.

Ein Team aus Rom bietet Begehungen des Konzentrationslagers Auschwitz via VR-Brille an, das Anne-Frank-Museum lädt virtuell zum Besuch ihres Verstecks in Amsterdam ein, Escape Rooms bieten die Flucht aus Stasi-Wohnungen an.