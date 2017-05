Junge Menschen in Ostdeutschland: So kämpfen wir gegen Fremdenhass

In Mecklenburg-Vorpommern ist Rechtsextremismus leider sehr präsent. Bei Landtags- und Kommunalwahlen sieht man auf den Dörfern an jedem Laternenpfahl NPD-Plakate. Und dann gibt es noch rechte Demonstrationen und die freie Kameradschaftsszene. Mir war früh klar, dass ich etwas gegen Faschismus und Rassismus in meiner Heimat tun will. Das ist einer der Gründe, weshalb ich mit 14 Jahren den Jusos beigetreten bin.



In meiner Heimatstadt Stralsund habe ich mich bei Rock gegen rechts und bei "Stralsund für alle" beteiligt. Seit ich fürs Studium nach Magdeburg in Sachsen-Anhalt gezogen bin, engagiere ich mich bei dem überparteilichen Aktionsnetzwerk Block Magdeburg, dass sich gegen rechte Aufmärsche in Magdeburg wendet.

Ich glaube, dass viele junge Menschen Angst haben, auf Demonstrationen zu gehen. Viele denken bei Demos gegen rechts an Linksradikale, die mit Steinen schmeißen. Oder sie denken, dass schon genügend andere Menschen auf die Straße gehen. Das stimmt nicht. Das ist wie beim Wählen: jede Stimme zählt und jeder Mensch, der auf die Straße geht, setzt ein Zeichen.

Engagement gegen rechts kann aber für jeden anders aussehen. Es hilft schon, sich zu informieren. Damit man in der Lage ist, zu widersprechen, wenn man im Alltag auf rechte Vorurteile stößt.