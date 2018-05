Klamotten sind Privatsache – und in was man sich am wohlsten fühlt, sollte jeder selbst entscheiden. Das sah eine Professorin an der Cornell Universität in den USA aber offenbar anders.

Sie soll ihrer Studentin Letitia Chai vor deren Abschlusspräsentation geraten haben, bei dem Anlass besser keine Shorts zu tragen. Die wehrte sich dagegen: Und zog sich bei der Präsentation bis auf die Unterwäsche aus.

Wenige Tage zuvor war die Situation zwischen der Studentin und ihrer Professorin bei einem Probedurchlauf der Abschlusspräsentation eskaliert.

Letitia war in Shorts und blauer Bluse gekommen. Ihre Dozentin soll ihre Klamotten folgendermaßen kommentiert haben: