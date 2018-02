Ausländer, Hunde, Alte? Wer wirklich über die GroKo abstimmt

Vor allem die "Bild"-Zeitung kritisiert den Schritt. "Bild"-Chef Julian Reichelt machte Stimmung, in dem er wetterte, Ausländer dürften angeblich über die GroKo abstimmen:

Beide Tiere hat die "Bild" selbst in die Partei geschmuggelt. Über ein Onlineformular wurden sie als Mitglied registriert – und angenommen. Die Zeitung wollte damit zeigen, wie manipulierbar diese Wahl ist.



Die Kritik ist trotzdem Quatsch: Weder Ausländer noch Tiere bestimmen die Zukunft Deutschlands.

In seinem Rant gibt "Bild"-Chef Reichelt selbst zu, dass es in der SPD nur etwa 7000 Mitglieder ohne deutschen Pass gibt. Bei insgesamt mehr als 463.000 Mitgliedern sind das etwa 1,5 Prozent. Seit Januar sind 25.000 Menschen in die SPD eingetreten (bento).

Falls – falls! – alle diese Mitglieder Hunde oder Katzen wären, hätten sie zusammen ein Gewicht von etwa 5 Prozent.

Auch die SPD will nun gegen die "Bild" vorgehen – und hat die Zeitung beim Presserat wegen "Verstöße gegen die journalistische Ethik" angezeigt. Demnach sei der Artikel in seiner Kernaussage falsch: Jedes Parteimitglied müsse seine Unterlagen mit einer eidesstattliche Erklärung abgeben, der Hund könne diese nicht unterzeichnen. (SPD)