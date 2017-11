Doch Große Koalition? Das sagen die Jusos zu den Plänen

Stefan Brauneis, 30, Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos

Eine GroKo darf es nicht noch mal geben. Alles, was es an gemeinsamen Projekten zwischen Union und SPD gab, wurde in der vergangenen Regierung abgehandelt. Ich sehe nichts, was jetzt eine neue Koalition bieten oder umsetzen könnte.

Und die Wähler sehen es ja auch so: Ein Minus von fast 14 Prozent für beide Parteien war überdeutlich. Da können wir jetzt kein 'weiter so' veranstalten. Wir würden auch an Glaubwürdigkeit verlieren, wenn wir die GroKo erst wochenlang ohne Hintertür ausschließen und uns dann doch mit Merkel an einen Tisch setzen.