Wer in Berlin eine Wohnung finden will, braucht entweder viel Glück oder viel Geld. Wer beides nicht hat, findet sich schnell außerhalb des S-Bahn-Rings oder in einem Zelt auf dem Balkon (Ja, die Anzeige gab es wirklich). Bislang dachte man, solche Entwicklungen wären ein peinlicher Missstand. Doch das Sozialgericht in Berlin sieht das offenbar anders.