Was ist das NetzDG?

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, ist seit Juni 2017 in Kraft. Es soll die Betreiber von sozialen Medien stärker in die Verantwortung zwingen, Hassreden zu löschen und Beschwerden ernst zu nehmen. So müssen sie beispielsweise ein transparentes Verfahren für Beschwerden einrichten und offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden löschen. Das NetzDG steht von verschiedenen Organisationen und Journalisten in der Kritik, weil es staatliche Aufgaben an private Unternehmen abgibt.