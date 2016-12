Sie feiern Silvester in Köln: Was junge Menschen ein Jahr nach den Übergriffen denken

Elena, 28, (mit ihrem Freund Giorgio), zu Besuch aus Italien

Wir sind zum ersten Mal in Köln. Wir haben uns bewusst für diese Stadt entschieden, weil sie offen ist und viel Geschichte hat. Nicht nur in Deutschland hat sich der Ton gegenüber Flüchtlingen leider geändert. Die Ereignisse der Silvesternacht wurden auch in Italien viel diskutiert. Ich kann nur hoffen, dass sie in Deutschland sachlicher besprochen wurden. Was da passiert ist, war extrem, und zu erklären, wie es soweit kommen konnte... Puh, ich weiß nicht, ob das möglich ist.

Deutschland ist ein tolles Land und Köln eine wunderschöne Stadt: freundlich, herzlich, entspannt. Wir werden Silvester mit all den herzlichen Menschen in der Stadt feiern, vermutlich am Dom. Natürlich hoffe ich, dass niemand sich daneben benimmt und es dieses Mal ruhiger wird. Aber ich habe keine Angst.