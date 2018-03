Auf der Straße belästigt zu werden, muss endlich illegal sein!

Gerechtigkeit

Eine Frau schaut mit entschlossenem Blick in die dunkle Fabrikhalle. In der Hand hält sie einen Vorschlaghammer. Vor ihr stehen Statuen – alle zeigen klischeehafte Frauenrollen: Eine hält High Heels in der Hand, eine andere ist Poledancerin und wird von Männerhänden bedrängt, wieder eine andere Skulptur zeigt einen Mann im Business-Anzug, der auf einer am Boden liegenden Frau steht.

In den folgenden 30 Sekunden geht die Frau brüllend auf die Statuen los, zerschlägt eine nach der anderen.

Keine besonders überraschende Metapher – aber trotzdem eine erfrischende.

Denn der Clip stammt nicht aus einem Film und ist auch kein Video von feministischen Aktivisten. Es ist eine Werbung, die zwischen Germany's Next Topmodel und dem Bachelor laufen könnte. Da man solche Szenen selten in der Werbung sieht, wurde der Spot nun für sein fortschrittliches Frauenbild ausgezeichnet.