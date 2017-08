Warum zeige ich Belästigung nicht an? Es ist doch einfach.

"Am besten ruft man gleich die Polizei an" , rät Richter Hertle. "Wenn man beispielsweise beim Feiern ist und die Person nicht kennt, kann man auch an der Bar oder bei den Türstehern nachfragen, ob die Person bekannt ist."

Weil ich mich daran gewöhnt habe. Weil angefasst werden, obwohl man es nicht will, fast Normalität ist. Weil man oft annimmt, die Hürden, um jemanden fürs Grapschen vor Gericht zu bringen, wären riesig. Weil man sich vielleicht schämt. Weil wahrscheinlich viele Menschen sagen würden, jemanden vor Gericht zu bringen, weil er einem an den Bauch gefasst hat, sei übertrieben.

Zu einem Bewusstsein, wann Anfassen ok und schön ist – und wann übergriffig. Denn daran fehlt es vielen in unserer Gesellschaft. Es fehlt an Sensibilität dafür und auch an Kommunikation. Im Zweifel kann man auch einfach fragen: „Hey, ist es ok, wenn ich meinen Arm um dich lege?“ Lieber einmal weniger romantisch sein als einmal zu viel eine Grenze übertreten.

Die Gesetzgebung hat das inzwischen verstanden und Anfassen gegen den Willen einer Person zur Sexualstraftat erklärt. Es wird Zeit, dass die, die anfassen, das auch verstehen. Und die, die angefasst werden, sich stärker wehren.