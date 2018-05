Nach drei Jahren wurde er wegen guter Führung entlassen. Ich dagegen bin seit 14 Jahren in psychiatrischer Behandlung. #cuéntalo Nach drei Jahren wurde er wegen guter Führung entlassen. Ich dagegen bin seit 14 Jahren in psychiatrischer Behandlung. #cuéntalo

Ich war 13 Jahre alt, mitten im Sommer, mein Onkel sagt zu den anderen Männern, während wir Frauen den Tisch abgeräumt haben: "Schau an, schöne Titten sind ihr diesen Sommer gewachsen." Ich war 13 Jahre alt, mitten im Sommer, mein Onkel sagt zu den anderen Männern, während wir Frauen den Tisch abgeräumt haben: "Schau an, schöne Titten sind ihr diesen Sommer gewachsen."

Als wir ihn anzeigen wollten, sagte der Polizist zu uns: "Das Problem ist, dass ihr so schön seid." #cuéntalo Als wir ihn anzeigen wollten, sagte der Polizist zu uns: "Das Problem ist, dass ihr so schön seid." #cuéntalo

Grité e intenté apartarlo. Desistí porque no servía de nada. Me trasladé con la mente a otro lugar. Resignarse no es consentir. #Cuéntalo