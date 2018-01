Gegen sexuelle Belästigung: Eine App, die Fremde zu Helfern macht

Es war früher Morgen, gegen sieben Uhr , als das Klingeln ihres Handys die ägyptische Studentin Shadw Helal aus dem Schlaf riss. Ihre Freundin Rania* war dran, sie klang gehetzt. " Ich bin auf dem Weg zur Uni, vier Männer verfolgen mich" , zischte sie in den Hörer und fragte: "Wo bist du? Kannst du kommen?" Aber Shadw Helal konnte nicht kommen: Sie lag noch im Bett, im Haus ihrer Eltern am anderen Ende Kairos. Sie sprach der Freundin Mut zu, versuchte, sie zu beruhigen.

"Ich wollte ihr helfen, konnte aber nicht – das war ein furchtbares Gefühl", erinnert sich Shadw Helal ein Jahr später. "Da dachte ich: Warum sollten Frauen in so einer Situation auf Freunde warten müssen, wenn Fremde in der Nähe viel schneller helfen könnten? So bin ich auf die Idee für die App gekommen."

Die 22-Jährige sitzt in einem Café auf der Nil-Insel Zamalek, trägt einen grünen Pullover und ein farblich abgestimmtes Kopftuch. Vor ihr auf dem Tisch türmen sich Notizblöcke und Lehrbücher: Shadw Helal studiert Medizin im zehnten Semester, in wenigen Wochen stehen Prüfungen an. Der hohe Lernaufwand hat sie jedoch nicht abgehalten, nebenbei eine App auf den Markt zu bringen, die Frauen vor Belästigung schützen soll.

Das Prinzip: Fühlt sich eine Frau in der Öffentlichkeit bedrängt, kann sie die App namens "Rescue" aktivieren. Sofort wird ein Notruf zusammen mit dem Standort der Frau an registrierte Nutzer im Umkreis gesandt – in der Hoffnung, dass jemand rechtzeitig eingreifen kann. Dass eine App wie "Rescue" in Kairo entwickelt wurde, ist kein Zufall: Die Stadt ist berüchtigt für die Menge an Belästigung, der Frauen im Alltag ausgesetzt sind.

Die "gefährlichste Mega-City für Frauen"