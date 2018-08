Monatelang belästigte er sie. Fasste sie an. Beschimpfte sie. Bis Laura es nicht mehr aushielt. So erzählt sie es.

Jede zweite Person gab in einer Befragung der Antidiskriminierungsstelle im Jahr 2015 an, am Arbeitsplatz sexuell belästigt worden zu sein. Das war vor #Metoo. Bevor Tausende sich erst in den USA, dann in Deutschland zu Wort meldeten. Von sexueller Belästigung, manchmal auch von sexuellem Missbrauch berichteten.

Im Job, in der Bahn, im Club passiert es, ständig, mindestens das ist seitdem klar. Viele trauten sich vorher nicht, es zu erzählen. Weil sie dachten, sie seien selbst Schuld und sich schämten. #Metoo änderte etwas. Sexuelle Belästigung muss niemand aushalten und verschweigen. Sie ist strafbar. Unternehmen müssen ihre Angestellten davor schützen. Das wissen die Verantwortlichen.

Oder? In Lauras Fall nicht. Die 26-Jährige heißt eigentlich anders, möchte in dieser Geschichte aber unerkannt bleiben. Zum ersten Mal passierte es auf einer Betriebsfeier vor einigen Monaten. Sie wollte zur Toilette.

Einige Kollegen waren schon total betrunken, es war nach zwölf. Ich habe einen kleinen Sohn und wusste, dass ich ihn am nächsten Vormittag von meiner Mutter wieder abholen musste – viele Drinks konnte ich mir also nicht erlauben. Julian, mein Vorgesetzter, versperrte mir im Gang zur Toilette den Weg. Ich wollte nicht unhöflich sein und blieb stehen. Er legte seinen Arm auf meine Schulter, sagte, wie toll ich sei, was für eine Bereicherung für das Unternehmen. Die Hand wanderte tiefer. Unters Kleid. Plötzlich lag sie auf meinem Po. Ich zuckte zurück. Er packte mich am Oberarm. "Was ist denn? Dein Mann ist doch fünf Tage pro Woche in Berlin. Es gibt ja noch andere Männer, die man ficken kann."