Nackter Mann im Bett? Warum diese Werbung nicht als sexistisch gilt

"Am schlimmsten fand ich eine Werbung für Zaunpfähle, auf dem eine leicht bekleidete, anzüglich posierende Frau zu sehen ist, zusammen mit dem Slogan 'Wie rammst du ihn rein?'. Das hat mich richtig schockiert, weil es nicht nur sexistisch ist, sondern auch eine direkte Anspielung auf sexuelle Gewalt. Da geht es ganz klar um sexuelle Erniedrigung und um eine Übergriffigkeit."

"Oft waren es doppelte Einsendungen. Und wir kriegen auch häufig Kothaufen oder Penisbilder zugesendet. Bei manchen Beiträgen wissen wir auch nicht, was daran anstößig sein soll."

Stevie Schmiedel: "Es gab einen unheimlich Run, das hatten wir so nicht erwartet. Wir haben mehr als Tausend Einsendungen erhalten, die meisten davon sind auf der Werbemelderin-Karte gelandet."

Diese Werbung wurde bei euch als "sexistisch" markiert. Es gibt aber auch die Kategorie "stereotyp". Was fällt darunter?



"Viele Menschen regen sich zum Beispiel auf, wenn in einer Großstadt wie Hamburg überall Plakate hängen, die eine schlanke Frau in Dessous oder Bademode zeigen. Da sagen viele Leute: 'Das ist Sexismus, denn nur sehr wenige Frauen sehen so aus.'

Aber: Solche Werbung zeigt zwar ein stereotypes Frauenbild, ist jedoch nicht in jedem Fall sexistisch. Wir können ein Unternehmen wie H&M nicht dazu zwingen, bei der nächsten Kampagne eine nichtweiße Frau zu nehmen, die 50 Jahre alt ist und Größe 42 trägt."



Nach welchen Kriterien ordnet ihr die Einsendungen zu?

"Wir halten uns in der Beurteilung eng an die Doktorarbeit von Berit Völzmann (hier gibt es ein Interview mit ihr in der Legal Tribune). Sie hat über drei Jahre hinweg juristische Kriterien dafür erarbeitet, nach welchen Gesichtspunkten man Werbung als geschlechtsdiskriminierend bezeichnen kann. Sie hat dafür den Deutschen Juristinnenpreis gewonnen und ihr Vorschlag für ein mögliches Gesetz wurde schon von Justizminister Heiko Maas im Bundestag diskutiert."