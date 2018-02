Im Museum hängen überall nackte Frauen – und das soll kein Sexismus sein?

Fakt ist, dass Frauen in unserer Gesellschaft lange benachteiligt waren. Hätten Frauen im 18. und 19. Jahrhundert vergleichbare Rechte gehabt wie im 21. Jahrhundert, würden heute in den Museen vielleicht mehr Bilder von nackten Männern hängen. Oder mehr Bilder von angezogenen Frauen – vielleicht gar bei der Arbeit.

Fakt ist auch, dass Frauen in der Kunst heute immer noch nicht die gleiche Anerkennung bekommen wie Männer:

Künstlerinnen kriegen für ihre Kunstwerke im Durchschnitt nur halb so viel Geld wie ihre männlichen Kollegen (manager magazin). Und auch wenn Frauen auf Leinwänden überpräsent sind, so sind Künstlerinnen in Museen und Galerien deutlich in der Unterzahl.