"Sexismus ist nicht verschwunden – nur subtiler geworden"

Wer denkt, Sexismus sei ein Ding der Vergangenheit und der Feminismus habe sich längst in Deutschland durchgesetzt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit keine Frau.

Noch immer leben wir in einer Zeit, in der Sart-Up-Gründerinnen einen männlichen Kollegen erfinden, um ernst genommen zu werden (bento) und in der Dozentinnen an der Uni von Studenten prinzipiell schlechter bewertet werden als ihre Kollegen mit Penis (bento).

Und in diesem Video zeigen wir, wie die Welt aussähe, wenn Männer wie Frauen behandelt würden: