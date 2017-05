Gerechtigkeit

Latino-Pop ist voller Sex und Gewalt

Warum man beim Reggaeton genau hinhören sollte

"Ganz gemächlich will ich an deinem Hals atmen. (...) Lass mich zu deinen gefährlichen Stellen vordringen, bis du anfängst zu schreien und deinen Nachnamen vergisst” Klingt nach Softporno? Stimmt! Aber ich wette, mindestens 80 Prozent von euch haben zu diesen Zeilen schon getanzt, mitgesummt oder mindestens mit den Füßen gewippt. Die meisten wahrscheinlich ohne es zu wissen. Es sind Übersetzungen aus „Despacito” von Luis Fonsi und Daddy Yankee, also der aktuellen Nummer 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch "Despacito“ werden derzeit viele Menschen auf Reggaeton aufmerksam, diesen aus Lateinamerika stammenden Mix aus Reggae, HipHop und Merengue. Im Videoclip sieht man eine heiße Party. Männer und Frauen tanzen eng miteinander und werfen sich in einer Tour Schlafzimmer-Blicke zu. Hier ist der Sommerhit:

Ich war selber auf vielen Reggaeton-Partys in Argentinien und Spanien. Zwar waren die Menschen da weder solche perfekt tanzenden Hochglanz-Produkte noch so knapp angezogen wie in dem Videoclip. Aber Teile davon spiegeln die Realität schon angemessen wieder, finde ich. Auf diesen Parties herrschte eine ausgelassene, mitreißende und hemmungslose Stimmung. Es hat deshalb eigentlich nie lange gedauert, miteinander in Kontakt zu kommen. Ich habe oder wurde angelächelt, dann nimmt man sich bei der Hand und tanzt. Die Musik und der Alkoholeinfluss taten ihr übriges.

I​ch drück dich auf den Boden, zieh dir an den Haaren, benutz dich wie einen Besen und du heulst wie ein Wolf" Lui G