Warum Sexisten in Deutschland noch immer nichts befürchten müssen

Und nicht nur im Internet sind die Themen Sexismus und sexuelle Belästigung in Deutschland auf wenig Interesse gestoßen. Das Nachrichtenmagazin Stern erzielte mit einer Titelgeschichte zur Debatte einen historischen Minusrekord im Einzelhandel . Zum ersten Mal in der Geschichte wurde eine Stern-Ausgabe an Supermärkten, Kiosken oder Tankstellen weniger als 150.000 Mal erworben: Mit nur 141.582 verkauften Exemplaren lag die Zahl deutlich unter dem 12-Monats-Durchschnitt von 172.700 Stück. ( Meedia )

Eine repräsentative Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zeigt, dass über die Hälfte der Angestellten in Deutschland schon mal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt oder beobachtet hat. Über die Hälfte!

Aber was war denn die Wirkung? Natürlich, während und nach #Aufschrei wurde diskutiert, gestritten, kommentiert und auch sensibilisiert. Das hat auch #MeToo bewirkt. Das ist gut und das ist wichtig. Aber das reicht nicht. Wir brauchen mehr Interesse an dem Thema, mehr Priorität dafür, mehr Geschichten, Umdenken. Und Konsequenzen . Brüderle hat sich damals nicht entschuldigt, und erst ein Jahr später Stellung zu dem Vorwurf bezogen.

Das war schon so nach der Aufschrei-Debatte um Rainer Brüderle im Jahr 2013. Obwohl die Twitter Aktion um den Hashtag sogar mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet wurde! #Aufschrei soll eine Wirkung gehabt haben, die vorher noch kein Hashtag erzielt habe – so die Jury.

Während die Sexismus-Debatte in anderen Ländern Politiker zu Fall bringt, erkennen die Mächtigen bei uns noch nicht einmal, dass es ein Problem geben könnte. Was ist los in Deutschland?

Wir haben bei Lea Hartwich nachgefragt, die als Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Universität Osnabrück zu Ungleichheit und Sexismus forscht.

Frau Hartwich, warum wird in anderen Ländern so laut gestritten und bei uns nicht?

"Die politische Situation in Deutschland ist eine andere als etwa in den USA. Dort werden fundamentale Frauenrechte wie das Recht auf Verhütung oder Abtreibung quasi dauernd angegriffen und in Frage gestellt. Diese Dringlichkeit ist ein Faktor, der zu mehr Collective Action, also politischem Engagement für die Gruppe, führt. In Deutschland sieht die Situation zum Glück momentan nicht so erschreckend aus, aber paradoxerweise macht es das für Frauen schwerer, sich klar zum Feminismus zu bekennen und die Debatte um die immer noch bestehende Ungleichheit zwischen den Geschlechtern am Leben zu halten oder erst in Gang zu bringen.

In der Sexismus-Forschung unterscheiden wir zwischen hostilem Sexismus, also Frauenfeindlichkeit, und benevolentem Sexismus. Benevolenter Sexismus ist weniger feindselig und mehr paternalistisch. Ich würde annehmen, dass die meisten Frauen in Deutschland in ihrem Alltag mehr benevolentem Sexismus ausgesetzt sind."