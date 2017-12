Viele Schweizer wollen ihre Rundfunkgebühren abschaffen – und spalten damit das Land

Es spricht also einiges dafür, diesen Schritt eher heute als morgen zu wagen. Nur eine flexible, wettbewerbsfähige SRG ist auch eine nachhaltige SRG. Ein ängstliches Nein zu "No Billag" könnte sich langfristig als Schuss nach hinten herausstellen. Die Zeit zu handeln ist jetzt.

Gegner der Initiative nennen "No Billag" gerne einen Kahlschlag , eine Abrissbirne oder ähnliches. Wenn man sich jedoch die unweigerliche Abschaffung der Zwangsgebühren in ferner Zukunft vorstellt, wäre diese wohl noch abrupter. Je weiter sich die private Medienlandschaft von der SRG wegbewegt, desto schwieriger wird es für sie, die Umstellung zu machen.

Florian, 43, stimmt mit Nein:

Die jährliche Billag-Rechnung gehört zu den unbeliebtesten Zusendungen, die ins Haus flattern. Das ist auch bei mir nicht anders. Mehrere hundert Franken, ohne direkte Gegenleistung! Ich schaue kaum Fernsehen. Wozu auch?

Und trotzdem: Mir macht die Vorstellung Angst, dass eine Mehrheit gegen die ungeliebte Billag-Rechnung stimmen wird. Denn auch wenn ich 90 bis 95 Prozent des Programms für Schrott halte: Die restlichen 5 bis 10 Prozent sind das Geld locker wert. Für mich schon alleine der Service, dass ich im Netz jederzeit die Spielzusammenfassungen meines Fussballvereins nachsehen kann. Demokratiepolitisch entscheidender: die Tagesschau, die Hintergrund-Tagesschau 10 vor 10, die Politsendung Rundschau, die legendäre Radio-Info-Sendung Echo der Zeit und weitere Politsendungen.

Die diversen Politsendungen – in aller Regel sehr ausgewogen – sind für unsere direkte Demokratie unverzichtbar und, allen marktliberalen Träumen der Befürworter zum Trotz: Auf dem privaten Markt so nicht finanzierbar. Erst recht nicht in der französischen und italienischen Schweiz, wo die Reichweite noch viel geringer ist, als in der Deutschschweiz. Ein 'Ja' am 4. März wäre ein schwarzer Tag für die Schweizer Demokratie.