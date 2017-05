Schönheitsoperationen bei Hunden? Ja, das wollen Leute

"Vor kurzem kam eine Hundebesitzerin in meine Praxis, ich sollte ihr Tier operieren", sagt Corinna Cornand, Hamburger Tierärztin. "Die Zitzen der Hündin hangen etwas herunter, weil sie Welpen bekommen hatte – und das sollte ich mit einer Hautstraffung korrigieren. Ich habe natürlich gesagt, dass ich das nicht mache."



Die Nachfrage nach schönheitschirurgischen Eingriffen bei Tieren sei gestiegen. "Ich lehne diese Operationen ab, weil sie nur dem menschlichen Auge dienen und der Gesundheit des Hundes schaden", sagt Cornand, die auch Vorsitzende des Tierschutzvereins in Hamburg ist. "Er hat Schmerzen, er leidet, wenn er sinnlos operiert wird."



Manche ihrer Kollegen sehen das anders – in Deutschland, aber vor allem auch im Ausland. So hat sich eine Tierklinik in Los Angeles darauf spezialisiert, kastrierte Hunde mit Silikonhoden auszustatten – damit Rüden weiterhin männlich aussehen. Kim Kardashian ließ ihrem Boxer bereits vor einigen Jahren solche künstlichen Hoden verpassen.