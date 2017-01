Schluss mit Yolocaust! Ich kann keine Dachau-Selfies mehr sehen

Über 41.000 Gefangene verloren in Dachau ihr Leben. Zwar wurden die Gaskammer dort nie in Betrieb genommen, aber Hunderttausende starben an den desolaten hygienischen Zuständen, Hunger oder Überarbeitung.

Der eiserne Schriftzug ist ein zynisches Symbol für die Verbrechen, die von den Nationalsozialisten zwischen 1933 und 1945 in der oberbayerischen Stadt, 20 Kilometer nordwestlich von München, begangen wurden. Dachau war das erste systematisch aufgebaute Konzentrationslager und eine Art Prototyp, in dem die SS-Wachmannschaften ausgebildet wurden. Was als Maßnahme zur "Beruhigung der nationalen Bevölkerung" getarnt war, führte zum Massenmord.

Was bewegt Menschen dazu, an diesem Ort fürs eigene Social Media Profil zu posieren und die Bilder anschließend mit Hashtags wie #instacaust, #niceday oder eben auch #yolocaust zu vertaggen?

Projekte wie #uploadingholocaust zeigen, dass sich Fotos aus Konzentrationslagern und die bewusste Auseinandersetzung mit dem Holocaust nicht widersprechen müssen. Der Dokumentarfilm zeigt israelische Jugendliche, die ihre Begegnung mit dem Massenmord an den Juden in Video-Tagebüchern festgehalten haben. Durch Fotos und Videos wurden die Schüler an das historische Geschehen herangeführt. Viele von ihnen gedenken so ihrer im Holocaust umgekommenen Vorfahren.



Sie haben alles Recht dazu, sich auch lächelnd zu zeigen. Für sie sind die Selfies ein Symbol, dass sie leben – trotz des unendlichen Leids, das ihre Vorfahren erleben mussten. Doch von ihnen spreche ich hier nicht.

Statt sich mit den Verbrechen, die in Dachau begangen wurden, zu beschäftigen, verhalten sich einige Besucher, als befänden sie sich in einer Art Freizeitpark und nicht in einem ehemaligen Konzentrationslager. Shorts, Sandwiches und Selfies inklusive.

Ist Dachau nur ein weiterer Stopp auf der Liste an Sehenswürdigkeiten, die sie mit Freunden und Followern teilen wollen? Heute KZ – morgen Schloss Neuschwanstein?