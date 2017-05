Wie höfliche Radikale die AfD bekämpfen wollen

Gerechtigkeit

"Willst du mit mir wählen gehen?"

An diesem Sonntag wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Und das erste Mal hat auch die AfD in Deutschlands nördlichstem Bundesland eine Chance auf Sitze im Parlament. Das macht vielen Menschen Sorgen.

Auch den Aktivisten vom Bündnis "<5" ("Kleiner Fünf"). Die Bewegung macht sich deswegen gegen einen Wahlerfolg der rechten Partei stark.

Dafür wollen die Aktivisten vor allem junge Menschen gewinnen. Denn: Bei der Landtagswahl dürfen erstmals auch 16-Jährige ihre Stimme abgeben. Die Jungen könnten also den entscheidenden Ausschlag geben, ob die AfD die Hürde von fünf Prozent nimmt – und es in den Landtag schafft.

Wie werden sie entscheiden?

Und wie bekommt man sie dazu, sich für Politik zu interessieren, und die Wichtigkeit der Wahl zu begreifen? Diese Fragen will Kleiner Fünf beantworten – und die AfD am Einzug in den Landtag hindern.

Aaron Jessen, einer der Organisatoren, hat mit bento über die Aktion gesprochen: