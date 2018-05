Musik

Okay Leute, hier sind die Eckdaten: Pietro Lombardi hat am Freitag einen neuen Song herausgebracht. Er heißt "Phänomenal", ist ein Sommerlied und erinnert sehr an diese ganze "Senorita"-Angelegenheit mit Kay One im vergangenen Jahr (bento).

Das Lied belegt sowohl Platz eins in den iTunes-Charts als auch in den YouTube-Trends. Die Leute lieben es also offenbar.

So viel zu den Fakten. Doch jetzt kommen die Gefühle. Und die sind bei den meisten vermutlich: "Oh mein Gott, Pietro Lombardi, hau ab mit dem Mist!"

Glaubt mir, ich wollte den Song richtig gerne hassen. Ich wollte zynische Tweets lesen und mich gemeinsam mit anderen Menschen unseres eigenen tollen Musikgeschmackes vergewissern und solche "Sommerhits" verurteilen.

Aber so einfach ist das leider nicht.