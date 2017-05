Wie junge Muslima auf YouTube die Männerwelt in Saudi-Arabien aufmischen

"Die Videos sind nicht nur für mich – sondern auch für alle anderen Frauen", sagt Njoud.

Ein Video dreht sie gemeinsam mit ihrem Bruder. Er soll sie schminken – und stellt sich dabei ziemlich linkisch an. In den Kommentaren amüsieren sich die Nutzerinnen, "dein Bruder ist so verrückt", schreibt eine. Dass ein saudisch-arabischer Mann zur Wimperntusche greift und den Spott erträgt, das ist Njouds Arbeit an der kleinen Revolution.

