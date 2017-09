Die sächsische Polizei jammert über "Polizeirassismus"

Gerechtigkeit

Im Leipziger Stadtteil Connewitz steht eine Wand mit einem großen Graffiti. "No Cops No Nazis Antifa Area" ist dort in großen Buchstaben geschrieben. Vor allem der Teil "No Cops" wird regelmäßig überpinselt – und dann von Unbekannten wieder heimlich neu aufgesprüht.

Das "No Cops"-Graffiti ist ein permanentes Machtspiel zwischen Behörden und Sprayern.

Nun ist es auch der Auslöser für einen Twitter-Streit – zwischen der sächsischen Polizei und Aktivisten.