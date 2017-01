Was ich bei einer Kneipentour durch Sachsen über das Land gelernt habe

Gerechtigkeit

Die Roadmap in 5 Punkten erklärt.

Der Brexit kommt – aber lange war unklar, wie genau. Und wann. Und überhaupt. Jetzt hat sich die britische Premierministerin Theresa May in einer Grundsatzrede geäußert – und einen Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt ("The Guardian").

Nicht jeder einzelne davon ist wichtig. Einige aber schon. Die Übersicht:

1. Der Brexit kommt hart

May will keinen weichen Übergang, sondern einen klaren Schnitt von der Europäischen Union (EU). Großbritannien könne "nicht halb drinnen, halb draußen sein". May will Ende März in Brüssel offiziell das Austrittsgesuch einreichen – es bleiben dann zwei Jahre für die Austrittsverhandlungen.