Rumänien: "Wir protestieren so lange, bis die Regierung zurücktritt"

Hier erzählen Rumänen, was sie in ihren Protesten fordern – und wie weit sie gehen würden:

Catalina, 27, Marketingberaterin aus Bukarest

Ich war vom ersten Tag der Proteste an dabei. Und zwar jeden Abend, direkt vor dem Regierungssitz in Bukarest. Am Anfang ging es mir nur um die Verordnung – ich wollte nicht, dass die Politiker der PSD sich einfach aus der Affäre ziehen können. Und tatsächlich soll ja nun das Dekret noch mal zur Abstimmung kommen. Aber das habe ich nur als kleinen Sieg empfunden.

Mittlerweile gehe ich wegen viel Grundsätzlicherem auf die Straße: Ich will von den Politikern wahrgenommen und nicht länger belächelt werden. Korruption geht alle an, das ist nicht nur ein Problem innerhalb der PSD. So lange ich keine richtige Veränderung sehe, so lange höre ich nicht auf, auf die Straße zu gehen.

Der Protest in Rumänien in Bildern: