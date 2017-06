Muslime demonstrieren nicht? Der Rock am Ring-Veranstalter sollte sich entschuldigen!

Gerechtigkeit

Das Festival wird fortgesetzt, aber Marek Lieberbergs absurde Wutrede bleibt hängen

Es war ein Abend der Sorge, ein Abend der Angst: Sollte Rock am Ring, das größte Musikfestival Deutschlands, Ziel eines terroristischen Anschlags werden? Am Freitag hielt die Polizei das für möglich.

Das nahmen sie gelassen, liefen zurück zum Zeltplatz, sangen "Terror ist scheiße" und "You'll never walk alone" und verbrachten die Nacht friedlich.

Am Samstagmorgen dann die Entwarnung: Das Festival geht weiter.

Damit könnte die Geschichte vorbei sein – wenn da nicht die Wutrede des Veranstalters gewesen wäre, von Marek Lieberberg.

Seit es Terroranschläge gibt, demonstrieren Menschen weltweit dagegen – Menschen vieler verschiedener Religionen, auch Muslime. Nach islamistischen Anschlägen gehen sie oft geschlossen und in eigens organisierten Protesten auf die Straße, um davor zu warnen, Muslime pauschal mit Attentätern in Verbindung zu bringen.

Wo war Lieberberg, als Muslime nach dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz gegen Terrorismus und Missbrauch des Korans demonstrierten? Auf ihren Pappschildern stand: "Ich bin Muslim, kein Terrorist." (bento)



Wo war Lieberberg, als Muslime im vergangenen Jahr in Paris gegen den Hass demonstrierten und dem französischen Paar gedachten, das von einem Islamisten ermordet worden war? (Zeit Online)



Wo war er, als Muslime gegen Brandanschläge auf Moscheen in Deutschland demonstrierten, gegen Hass und Gewalt in ihrer Religion, für einen friedlichen Umgang miteinander? (Welt)

Oder, als muslimische Verbände sich im Jahr 2014 bei einem Aktionstag gegen Extremismus richteten? (Bundesregierung)